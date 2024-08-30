Россиянка оставила двухлетнего ребенка в машине и забыла ключи внутри

Жительница Новой Москвы закрыла автомобиль вместе с ребенком и оставила ключи внутри салона. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

Ребенок возрастом один год и девять месяцев остался сидеть в кресле. Женщина вызвала спасателей.

По информации СМИ, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место ЧП, вскрыли автомобиль и освободили ребенка. Никто не пострадал.

До этого юрист Соловьев призвал вскрывать автомобили, в которых заперты животные.

До этого в Сургуте таксист удерживал в машине женщину с ребенком, требуя деньги за уборку.