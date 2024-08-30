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В Индонезии из-за оспы обезьян ужесточили правила въезда в страну

Посольство РФ: Индонезия усилила контроль за въездом в страну из-за оспы обезьян

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Индонезия усилила контроль за приезжающими в страну иностранцами в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства в Джакарте.

Из заявления следует, что ограничения начали действовать с 28 августа.

«В целях минимизации риска завоза в страну оспы обезьян <...> всем прибывающим в Индонезию иностранцам следует в обязательном порядке заполнить электронную форму на специализированном сайте для получения соответствующего медицинского пропуска в форме QR-кода», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Из публикации следует, что данный QR-код необходим для прохождения пограничного контроля. При этом в электронной форме туристам надо будет указывать не только свои личные данные, но и наличие каких-либо симптомов заболевания. В частности, речь идет о кашле и высокой температуре.

Более того, теперь прибывающие в Индонезию иностранцы должны оповещать власти о контакте с людьми с симптомами оспы обезьян.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян в ряде стран мира. Основными симптомами данного инфекционного заболевания являются тошнота, повышенная температура тела, сыпь и зуд.

Ранее в РФ оценили риск распространения оспы обезьян на территории страны.

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