Водителя гидроцикла госпитализировали после аварии с плавкраном в Петербурге

В Санкт-Петербурге в акватории реки Малая Невка гидроцикл столкнулся с плавкраном. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному округу.

Инцидент произошел около моста через Корабельный фарватер. Как рассказали в ведомстве, гидроциклист на полном ходу влетел в металлический трос, удерживающий плавучий кран в акватории реки. Второй участник происшествия, который также был за рулем водного транспортного средства, второго гидроцикла, успел затормозить. Экипаж катера специализированного моторизованного полка Росгвардии первыми прибыли на место ЧП: сотрудники отбуксировали плавсредства к берегу и эвакуировали водителей.

Один из мужчин сильно пострадал, с тяжелыми травмами его забрала бригада скорой помощи.

До этого в Кировской области частично обрушился мост через реку Воя.

Ранее в Калининградской области гидроцикл наехал на купающегося мужчину.