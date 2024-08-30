Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швеции установили установили мировой рекорд по количеству участников пижамной вечеринки

UPI: 2052 сотрудника IKEA в Швеции установили рекорд по количеству участников пижамной вечеринки

close
ikea.com

Сотрудники мебельной компании IKEA в Швеции установили мировой рекорд по количеству людей, принявших участие в пижамной вечеринке, пишет издание UPI.

Как сообщают СМИ, достижение было зафиксировано сотрудниками Книги рекордов Гиннесса. Авторами рекорда стали сотрудники магазина в Эльмхульте, а именно 2052 человека. Представители компании заявили, что эта акция была частью IKEA по созданию декора спальни, способствующего улучшению сна.

«Хороший сон приносит пользу всем, и мы считаем, что, уделяя ему приоритетное внимание, мы можем действительно добиться больших перемен», — говорится в заявлении.

Авторы идеи выразили надежду, что люди, узнав про рекорд, задумаются о качестве своего сна и сделают этот вопрос приоритетным в своей жизни.

Ранее женщина из США покрыла 99,98% тела татуировками и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами