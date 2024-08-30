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Правительство РФ продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия

Правительство РФ продлило пошлины на экспорт подсолнечника и сои на два года

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Правительство России сняло запрет на экспорт семzн рапса, однако установило на два года, с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года, экспортные пошлины на данную продукцию. Соответствующие данные опубликованы на сайте кабмина.

«С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз», — говорится в сообщении.

Кроме того, до конца августа 2026 год продлены экспортные пошлины на семена подсолнечника в размере 50%.

До этого в Евростате сообщили, что перед введением повышенных пошлин на ввоз российского зерна, Евросоюз в июне почти вдвое нарастил его импорт.

Как ранее сообщалось, правительство РФ разрешило в 2024 году продажу до 500 тысяч тонн зерна из федерального интервенционного фонда. Соответствующее распоряжение было подписано 1 августа.

Позже появилась информация, что Россия начнет продавать зерно из госфонда.

Ранее стали известны объемы вывезенного из России зерна.

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