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Психолог дала советы, как сделать радостным День знаний для первоклассника

Психолог Архипова посоветовала создать дома яркую атмосферу перед Днем знаний

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Чтобы День знаний был радостным и запоминающимся для первоклассника, важно создать дома праздничную атмосферу. Квартиру можно украсить шарами, красиво оформить расписание уроков. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Марина Архипова.

«Но не переусердствуйте. Большое количество эмоций, пусть и положительных, может утомить первоклассника. И не забудьте о том, что за праздником последуют второй и третий учебные дни, а значит, нужно напомнить ученику о необходимости с вечера собрать портфель, приготовить одежду и лечь спать вовремя», — отметила Архипова.

Она также посоветовала в День знаний выйти из дома заранее, чтобы сделать фото об этом памятном событии. Кроме того, стоит заблаговременно обсудить с ребенком досуг после уроков. Можно пойти в парк аттракционов или в кинотеатр, заключила специалист.

До этого Архипова рассказала, как снизить тревогу первоклассника перед школой. По ее словам, задача родителей — дать как можно больше информации об учебном процессе и учреждении, куда ребенок отправится за знаниями.

Она также посоветовала постоянно разговаривать с ребенком о том, сколько нового и интересного ждет его в школе. На сайте образовательной организации можно показать ученику фото его первого учителя и помочь запомнить имя, отметила эксперт.

Ранее психолог объяснила, как понять, что ребенок готов к школе.

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