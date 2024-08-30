Избитой в супермаркете Петербурга школьницей оказалась дочь бывшей жены Аршавина

Школьницей, которую избил в ТЦ Петербурга сотрудник вуза, оказалась дочь экс-жены бывшего футболиста Андрея Аршавина. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, 13-летней девочкой, на которую в торговом центре напал мужчина, оказалась дочь модели Алисы Казьминой. Они с Аршавиным состояли в браке.

«Никаких комментариев не даю. С ребенком все нормально, все хорошо. Дочка дома», — сообщила Казьмина, передает 78.ru.

Инцидент произошел в торговом центре на Морской набережной. Сотрудник одного из вузов города зашел в супермаркет и увидел компанию подростков, которые шумно себя вели. Он сделал им замечание, а затем настиг девочку, которая якобы ему нагрубила, и напал на нее. Мужчина схватил ее за шею, начал толкать и пинать.

Ранее россиянин избил знакомую гвоздодером и сломал ей челюсть.