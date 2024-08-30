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Родителям рассказали, как снизить тревогу первоклассника перед школой

Психолог Архипова: перед школой первокласснику нужно дать больше информации

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Перед школой первоклассника часто пугает неизвестность. Задача родителей — дать как можно больше информации об учебном процессе и учреждении, куда ребенок отправится за знаниями. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Марина Архипова.

«Дайте первокласснику больше информации о школе, в которой ему предстоит учиться. Во время прогулок проходите мимо школьного здания, чтобы ребенок запомнил дорогу. Покажите ему, где находится центральный вход. Вместе посчитайте этажи, найдите окна спортивного зала», — сказала Архипова.

Она посоветовала постоянно разговаривать с ребенком о том, сколько нового и интересного ждет его в школе. На сайте образовательной организации можно показать ученику фото его первого учителя и помочь запомнить имя, добавила специалист.

Старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина до этого говорила, что перед тем, как отправлять ребенка в первый класс, стоит убедиться в его психологической готовности и проверить, как хорошо у него сформировано внимание. Для этого можно поиграть с ним в «Найди отличия» или «Пройди лабиринт».

Помимо этого, у первоклассника должны быть навыки общения со сверстниками и взрослыми. Он должен знать алфавит, счет, уметь различать цвета, знать свои имя и фамилию, адрес, имена членов семьи, времена года, названия месяцев и дней недели. Психолог также отметила важность физической подготовки ребенка.

Ранее в Госдуме предложили ввести набор для первоклассника.

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