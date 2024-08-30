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Начальник курганского завода придумал хитрую схему по конфискации премий подчиненных

В Кургане ФСБ задержала начальника завода за присвоение премий подчиненных

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Пресс-служба УФСБ России по Курганской области

В Курганской области сотрудники ФСБ России задержали начальника одного из заводов регионального центра по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По версии правоохранителей, начальник нескольких участков одного из производственных цехов наладил схему возврата премий своих подчиненных. Мужчина завышал своим работникам коэффициент трудового участия за смены, после чего сотрудники получали из специально созданного для их поощрения и повышения мотивации фонда надбавки к зарплате. Часть премий руководитель присваивал себе. По предварительной информации, таким образом курганец присвоил себе более 1,2 млн рублей.

Задержанному уже предъявили обвинение, а суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

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