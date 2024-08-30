Россиянам назвали самые полезные для здоровья крупы

В рационе человека крупы занимают особое место. Это источник медленных углеводов, который быстро насыщает и при этом не приводит к набору лишних калорий. В списке самых полезных круп – полба, гречка, амарант и другие, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Одна из самых полезных круп – это полба, которая по сути является грубым видом пшеницы, зерна которой покрыты слоями пленки. В этой крупе много растительного белка, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки и витаминов группы В.

Также в топ полезных круп вошла гречневая – в ней больше всего необходимых человеку нутриентов. Она гипоаллергенна, экологически чиста и выращивается без распыления химикатов. Эксперты рекомендуют обратить внимание на зеленую гречку, в которой питательная ценность выше, чем в обычной.

В число незаменимых круп попала и ячка, которая состоит из нешлифованных частиц размолотого ячменного ядра и содержит много фосфора. Диетологи советуют ее есть при лишнем весе.

Много кальция, железа, фосфора и около 20 типов аминокислот содержится в киноа, за что ее особенно любят вегетарианцы. В нее специалисты советуют добавлять ягоды, овощи, грибы или сыр, так как по вкусу киноа отличается нейтральностью.

Кроме того, эксперты рекомендуют включить в рацион амарант, который содержит много белка, лизина и других аминокислот. Важно, что в состав этой крупы входит сквален, который оздоравливает кожу.

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