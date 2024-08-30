Джазовый концерт в Нижнем Новгороде завершился пожаром

В Нижнем Новгороде пожар произошел во время джазового концерта. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в «Заповедных кварталах». По словам очевидцев, во время джазового концерта в помещении случилось короткое замыкание и загорелась проводка.

В МЧС Нижегородской области сообщили, что инцидент произошел в доме на улице Новая. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, в помещении горела внутренняя стена. Огонь на площади 0,4 квадратных метра потушили.

В результате произошедшего никто не пострадал. В данный момент причину инцидента выясняют дознаватели МЧС России.

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