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Джазовый концерт в Нижнем Новгороде завершился пожаром

В Нижнем Новгороде джазовый концерт окончился пожаром

В Нижнем Новгороде пожар произошел во время джазового концерта. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в «Заповедных кварталах». По словам очевидцев, во время джазового концерта в помещении случилось короткое замыкание и загорелась проводка.

В МЧС Нижегородской области сообщили, что инцидент произошел в доме на улице Новая. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, в помещении горела внутренняя стена. Огонь на площади 0,4 квадратных метра потушили.

В результате произошедшего никто не пострадал. В данный момент причину инцидента выясняют дознаватели МЧС России.

До этого россиянка попыталась сжечь квартиру, поверив обещаниям мошенников купить новую. Аферисты представились сотрудниками «Росфинмониторинга» и заявили, что кто-то пытался взять на нее кредит. По совету злоумышленников, россиянка оформила «зеркальные» займы, один из них был под залог квартиры.

Ранее в Крыму загорелся глэмпинг.

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