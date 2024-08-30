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Российская пара избивали сына собачьим ошейником за провинности

В Красноярском крае мать и отчим избивали сына за провинности собачьим ошейником

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Depositphotos

В Красноярском крае девятилетнего мальчика забрали из семьи после вскрытия фактов жестокого обращения с ним родителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

К правоохранителям обратилась бабушка ребенка. По ее словам, внук позвонил ей и рассказал, что мать и отчим его избивают. Он попросил родственницу забрать его к себе и пригрозил, что в противном случае, уйдет из дома.

Полиция проверила информацию от пожилой родственницы и она подтвердилась: 38-летняя женщина и ее партнер наказывали ребенка ремнем или собачьим ошейником за непослушание. Так, мальчику доставалось за плохие отметки, позднее возвращение домой, отказ прополоть грядки, игры с хозяйственными вещами и другие проступки, которые заслуживали, по мнению взрослых, физических наказаний.

«Супружеская пара пояснила полицейским, что свои методы считают абсолютно приемлемыми воспитательными мерами», — рассказали в пресс-службе МВД.

Ребенка осмотрели врачи: медики зафиксировали на теле мальчика гематомы. Школьника временно поместили в социальный центр.

Собранный материал правоохранители направили в следственные органы для принятия процессуального решения.

Известно, что кроме девятилетнего сына, пара растит двухлетнюю дочь.

Ранее в Приморье под суд попал местный житель, который держал пасынка на цепи.

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