«Любовь к халяве»: россиянам назвали главную причину «успеха» мошенников

Жадность россиян и их стремление получить что-то просто так – это главная причина того, что мошенники успешно выманивают у них деньги. По этой причине схема обмана, построенная на получении «денежного приза», пользуется такой популярностью у злоумышленников, объяснил в беседе с 360.ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Зачастую преступники говорят своим жертвам, что те якобы выиграли крупную сумму денег, однако для ее получения нужно перейти по ссылке. Позже выясняется, что ссылка вела на фишинговый сайт, который помогает украсть банковские данные пользователя.

«Жадность и стремление что-то получить на халяву неискоренимы, поэтому мошенники это эксплуатируют. Люди все равно реагируют и надеются на какое-то чудо», — объяснил Ульянов.

Если человек попадает в ловушку, то дальше от него требуют все новых и новых действий, которые, в конечном итоге, оставят его без копейки, добавил эксперт. Он призвал всегда скептически реагировать на подобные сообщения о выигрышах и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

«Не нужно думать, что кто-то спит и видит, чтобы дать вам миллионы», — заключил аналитик.

До этого в Москве мошенник продал мужчине 200 фальшивых лотерейных билетов, пообещав хороший выигрыш. Парень вошел в азарт и скупил билеты на сумму в 600 тыс. рублей.

Ранее россиянка продала квартиру и отдала деньги неизвестным после звонка мошенников.