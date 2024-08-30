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Икона рухнула на голову 12-летнему мальчику во время богослужения в Петербурге

Mash: в Петербурге на мальчика во время богослужения в храме рухнула икона

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге на голову 12-летнему мальчику во время богослужения в храме рухнула икона, он попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Спасо-Парголовском храме во время богослужения. По словам матери ребенка, они с мальчиком и другими людьми стояли рядом с алтарем, и на малолетнего рухнула икона Спаса Нерукотворного.

В результате произошедшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму, легкое повреждение мозга, наличие воздуха в черепной полости, вдавленный перелом теменной кости и ушибленную рану мягких тканей.

При этом образ, рухнувший на голову ребенку, не пострадал. Разбилось лишь стекло. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее стало известно, что петербурженку будут судить за вандальную надпись у православной церкви.

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