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Врач оценила безопасность витаминных капельниц

Врач Бублик: внутривенные капельницы могут быть полезны

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Gerry Broome/AP

Внутривенные витаминные капельницы, как и другие внутривенные манипуляции, в теории могут создать риск для здоровья. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Наталья Бублик.

При этом опасение о том, что из-за таких капельниц может оторваться тромб, является преувеличенным, отметила эксперт. По ее словам, противопоказания для таких процедур есть, их нужно обговаривать с врачом индивидуально. Однако в целом внутривенные капельницы могут быть полезны, считает она.

«Потому что витамины, которые поступают в организм через желудочно-кишечный тракт, например, витамины группы B, очень любят гельминты. И они потом активненько размножаются и говорят «спасибо». Лишний вес появляется, животы растут. А мы все думаем, что это мы едим лишнее. Ничего подобного, просто глисты начинают размножаться и делиться. Очень часто люди и говорят, что после витаминов я начал поправляться. Витамины группы B — только внутримышечно и внутривенно», — подчеркнула Бублик.

Терапевт Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян до этого рассказал «Газете.Ru», что «волшебные» витаминные коктейли, как правило, неэффективны, а иногда просто вредны. По его словам, в любом случае сначала нужно сдать анализы, узнать, действительно ли у вас есть дефицит того или иного витамина, и тогда уже действовать в соответствии с рекомендациями врача.

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