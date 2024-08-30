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«Забрали паспорт, но разрешили работать»: юрист объяснила ограничения для Дурова

Юрист Ярмуш: у Дурова забрали паспорт, чтобы он не покинул территорию Франции

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Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Изъятие паспортов у создателя Telegram Павла Дурова французским судом связано с тем, что ему запрещено покидать страну, пока идет следствие. Ограничений в передвижении, работе и общении с людьми у него нет, объяснила в беседе с 360.ru юрист и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Досудебный залог не предполагает домашнего ареста, когда запрещены какие-то действия, связанные с перемещением и запретом на общение с третьими лицами. Поэтому Павел Дуров может общаться со всеми, включая родственников», — объяснила юрист.

Для работы и руководства Дурову не нужен паспорт, а отдельно запреты вокруг его деятельности не оговаривались, добавила Ярмуш. В целом она согласилась, что введенные в его отношении ограничения подтверждают, что он стал фигурантом уголовного дела, так как касательно свидетелей такие санкции не вводятся. Относительно его выхода на свободу — во Франции этого добиться по залогу могут даже те, кого подозревают в убийстве, заключила юрист.

Напомним, вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам, в том числе среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество и другие. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором. СМИ сообщают, что он остался доволен решением о судебном надзоре. Подробнее о том, что это решение в себя включает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Илон Маск отреагировал на возможное наличие американского следа в деле ареста Дурова.

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