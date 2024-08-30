Убившего медсестру и помилованного бойца СВО заподозрили в расправе над матерью с ребенком

В Пермском крае жестоко убили женщину и ее малолетнюю дочь, правоохранители ищут виновного. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Чусовой. Тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире 29 августа. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают местонахождение убийцы.

Издание 59.ru сообщает, что в соцсетях распространилась ориентировка, в которой в качестве подозреваемого в убийстве женщины с ребенком фигурирует помилованный за участие в СВО Артем Бучин. В феврале 2023 года его приговорили к 20 годам колонии за изнасилование и убийство молодой медсестры в Чусовом, однако он не отсидел и года от своего срока. Россиянин вступил в ЧВК «Вагнер», уехал на СВО и спустя некоторое время вернулся на родину с ранением.

Ранее россиянин обезглавил инвалида, совратил подростка и ушел на СВО, не дожидаясь приговора.