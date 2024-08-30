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В Роскачестве рассказали, законно ли включать чаевые в счет

Эксперт Роскачества Поздняков заявил, что чаевые незаконно включать в счет

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Shutterstock

Заведения общественного питания не могут включать чаевые в счет, если они указаны отдельной строкой в чеке, потому что решение об оплате вознаграждения официанту посетители могут принимать самостоятельно. Об этом в беседе с RT рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, в этом случае можно отказаться оплачивать этот пункт меню и попросить, чтобы вам выдали другой счет. Он отметил, что потребитель может также потребовать исключить из счета товар или услугу, которую он не заказывал.

«А если уже оплатили и только потом обнаружили подлог, можно запрашивать возврат денег. Иногда рестораны отказываются подчиняться требованиям закона. В этом случае можно бороться за свои права», — посоветовал Поздняков.

Эксперт посоветовал написать претензию в адрес руководства ресторана, а если это не поможет — обращаться в Роспотребнадзор с письменным заявлением о нарушении.

21 августа исследование, проведенное сервисом «нетмонет», показало, что в Москве за последний год на 13% увеличился средний размер онлайн-чаевых. Отмечается, что сотрудники столичных заведений общепита связывают это с постепенным отказом граждан от наличных денег.

Ранее сообщалось, что ресторанному бизнесу помогут оптимизировать работу.

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