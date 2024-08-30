В России призвали установить максимально допустимый вес школьных рюкзаков

В России необходимо разработать рекомендации о максимальных нагрузках и весе состава школьного рюкзака для школ и родителей. Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко направил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.

Он также призвал проверить популярные ранцы на предмет их соответствия медицинским требованиям безопасности и внедрить практику маркирования оптимальных детских ранцев знаком качества и соответствия. По словам Ветрова, рюкзак младшеклассника, в котором лежат учебники, тетради и канцелярские принадлежности, сменка и спортивная форма, может быть слишком тяжелым и негативно сказаться на здоровье ребенка.

Врач-ортопед, травматолог Нисо Одинаева до этого говорила, что, выбирая рюкзак для первоклассника, важно учитывать рост, вес и возраст ребенка, а также особенности его развития. По ее словам, вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка.

Также специалисты призывают обратить внимание на размер рюкзака — он не должен быть слишком большим. Верхняя его часть не должна давить на шею, а нижняя на поясницу.

Ранее врач предупредил, какие рюкзаки для школьников недопустимы.