Челябинский чиновник не смог объяснить, откуда у него квартира за 4 млн, и лишился ее

В Челябинске у чиновника отобрали квартиру за 4 млн рублей, потому что он не смог объяснить ее происхождение. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура установила, что госслужащий из министерства дорожного хозяйства и транспорта в 2022 году приобрел квартиру за 4 млн рублей в Екатеринбурге на неподтвержденные доходы. Деньги на покупку ему подарила мать супруги, однако анализ ее финансового состояния показал, что такой возможности женщина не имела.

В связи с этим прокуратура подала иск об обращении квартиры в доход государства. Челябинский областной суд рассмотрел материалы и удовлетворил требования ведомства, которое теперь контролирует исполнение этого решения.

До этого активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, которые оценивались более чем в 41 млрд руб., по итогам суда передали в доход государства. В его отношении расследуется уголовное дело, связанное с незаконным участием в предпринимательской деятельности и отмывании средств и иного имущества.

Ранее Третьяковская галерея попросила суд передать государству 109 предметов искусства.