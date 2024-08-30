Стало известно, в какую камеру попадет арестованный экс-замглавы Минобороны Попов

Бывшего замглавы Минобороны Павла Попова переведут в общую камеру в СИЗО «Бутырка» после прохождения всех медобследований во время карантина. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник агентства пояснил, что пока Попова поместили в специальную карантинную камеру, где он пройдет углубленное медицинское обследование. После этого его переведут в обычную общую камеру с другими заключенными.

В ведомстве пояснили, что Попова поместят отдельно от преступников, которые отбывают срок за насильственные преступления. Также во время ареста Попов сможет пользоваться доставкой еды из магазинов и ресторанов, так как это официальная услуга «Бутырки». Для этого ему нужно будет написать заявление на имя начальника СИЗО. Если просьбу одобрят, то Попову откроют специальный счет, который смогут пополнять его близкие.

Суд в Москве арестовал Попова 29 августа по делу о мошенничестве. Он будет содержаться в СИЗО-2 «Бутырка» до 29 октября.

До этого правоохранители задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот», который расположен в Московской области. Этим летом вскрылись факты о масштабных хищениях в руководстве комплекса. По данным следствия, в 2021–2024 годах при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

Ранее журналисты узнали, что в прошлом сын Павла Попова торговал в интернете военным снаряжением.