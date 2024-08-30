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В Киеве сожгли две машины сотрудников военкомата

Лебедев: за ночь в Киеве сожгли две машины сотрудников ТЦК

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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/VK

В Киеве за ночь неизвестные сожгли два автомобиля сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, инциденты произошли в столичном районе Позняки.

До этого сообщалось, что неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могли принадлежать военным. Как стало известно, четыре автомобиля сожгли в Деснянском районе на северо-востоке столицы, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.

Случаи поджогов военных автомобилей на Украине, в частности, в столице нередки. Так, 11 августа автомобили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли в Днепре и Одессе. До этого Нацполиция Украины отчиталась о задержании семерых подозреваемых в поджогах автомобилей и релейных шкафов на железной дороге.

С начала года национальная полиция Украины задержала как минимум человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Ранее в Киеве сожгли флаг Украины.

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