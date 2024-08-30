В Подмосковье выявили более 100 нелегальных мигрантов

Полиция выявила 120 нелегальных мигрантов среди работников торгового склада в подмосковном Пушкино. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Нелегальных мигрантов выявили среди работников склада в Пушкино, где были в основном уроженцы из стран СНГ и Африки. В отношении 120 иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории РФ.

Уточняется, что 19 из них привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России и один — за уклонение от административного наказания.

Каждому из них выписали штраф в размере пяти тысяч рублей с последующей депортацией.

В конце июня в Подмосковье выявили десятки нелегальных мигрантов с помощью квадрокоптера. В качестве наемных работников они выращивали овощи, не имея разрешительных документов на трудовую деятельность.

Ранее стало известно, сколько мигрантов приехали работать в Россию за 2023 год.