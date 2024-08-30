Стало известно о новой схеме обмана пенсионеров

Мошенники начали активно рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, утверждая о необходимости перевода пенсий в цифровые рубли. Об этом сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, мошенники продолжают использовать тему цифрового рубля. Сообщения о якобы обязательном переводе всех пенсионных и социальных выплат в цифровую валюту начали появляться ещё год назад, но они не имеют ничего общего с реальностью.

««огда по чатам в мессенджерах распространялись сообщения, что необходимо написать отказ от перевода пенсии в цифровые рубли. Под предлогом оформления отказа у граждан просили сообщить код из смс, чтобы не посещать офис МФЦ», — рассказала она.

Тем не менее, многие пенсионеры предпочитали лично обращаться в центры «Мои документы», чтобы подать заявления об отказе от перевода выплат в цифровую валюту. Сейчас наблюдается похожая активность, но, учитывая ошибки прошлого года, злоумышленники используют фишинговые ссылки, добавила эксперт.

Храпунова также напомнила, что Банк России проводит информационную кампанию для ознакомления граждан с возможностями и преимуществами цифрового рубля.

Однако важно помнить, что «цифровой рубль находится на стадии тестирования, и пока нет сроков его полного внедрения». Она подчеркнула, что согласно действующему законодательству россияне имеют право самостоятельно выбирать способ получения государственных пособий и выплат.

Ранее в России запланировали поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам.