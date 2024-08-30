Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о новой схеме обмана пенсионеров

Эксперт Храпунова: мошенники шлют пенсионерам письма с фишинговыми ссылками

close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, утверждая о необходимости перевода пенсий в цифровые рубли. Об этом сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, мошенники продолжают использовать тему цифрового рубля. Сообщения о якобы обязательном переводе всех пенсионных и социальных выплат в цифровую валюту начали появляться ещё год назад, но они не имеют ничего общего с реальностью.

««огда по чатам в мессенджерах распространялись сообщения, что необходимо написать отказ от перевода пенсии в цифровые рубли. Под предлогом оформления отказа у граждан просили сообщить код из смс, чтобы не посещать офис МФЦ», — рассказала она.

Тем не менее, многие пенсионеры предпочитали лично обращаться в центры «Мои документы», чтобы подать заявления об отказе от перевода выплат в цифровую валюту. Сейчас наблюдается похожая активность, но, учитывая ошибки прошлого года, злоумышленники используют фишинговые ссылки, добавила эксперт.

Храпунова также напомнила, что Банк России проводит информационную кампанию для ознакомления граждан с возможностями и преимуществами цифрового рубля.

Однако важно помнить, что «цифровой рубль находится на стадии тестирования, и пока нет сроков его полного внедрения». Она подчеркнула, что согласно действующему законодательству россияне имеют право самостоятельно выбирать способ получения государственных пособий и выплат.

Ранее в России запланировали поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами