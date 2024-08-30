В Гидрометцентре рассказали, когда тайфун «Шаньшань» может пройти мимо Приморья

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что тайфун «Шаньшань», обрушившийся на Японию утром 29 августа, не затронет Приморский край. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что тайфун, по предварительным расчетам, не заденет регион. Он добавил, что тропический циклон очень интенсивный, но не должен затронуть территорию России.

Накануне стало известно, что более 70 человек пострадали в Японии от мощного тайфуна «Шаньшань».

По данным японских синоптиков, интенсивность выпадения осадков в ряде районов на острове составляет 400-600 мм в сутки. Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, и оно продолжает снижаться. Тайфун направляется на север. Если направление не изменится, то к четвергу тайфун выйдет к юго-западному побережью Кюсю, предупреждали синоптики.

Также сообщалось, что власти острова Кюсю вынесли предписание об эвакуации в связи с приближением мощного тайфуна «Шаньшань» для почти 845 тысяч человек.

Ранее в Японии отменили более 230 рейсов из-за приближения тайфуна «Шаньшань».