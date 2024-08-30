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Дело о махинациях с поставками Росгвардии могут рассматривать в нескольких регионах

«Ъ»: дело о поставках довольствия Росгвардии хотят рассматривать в двух регионах

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Московский гарнизонный военный суд может разделить уголовное дело бывшего заместителя директора Росгвардии по тыловым вопросам Сергея Милейко и гендиректора одного из бывших ведущих поставщиков ведомства — ООО «Спецшвейснаб» — Игоря Шальнова. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что Шальнов полностью признал вину и высказал готовность сотрудничать со следствием. Мужчину освободили под домашний арест и направили обывать его в Уфу. Одновременно с этим обвинительное заключение для рассмотрения по существу было направлено в Тракторозаводский райсуд Челябинска. Так сложилась ситуация, когда оба процесса Шальнова должны проходить одновременно в Москве и Челябинске.

По мнению адвоката Милейко, разделение дел является целесообразным, а подсудимый оставил данный вопрос на усмотрение суда.

16 июля стало известно, что в челябинский следственный изолятор (СИЗО) поместили генерального директора ООО «Спецшвейснаб», в недавнем прошлом основного поставщика вещевого довольствия Росгвардии, Игоря Шальнова.

Ранее суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до 23 сентября.

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