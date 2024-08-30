Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России удвоилось количество турецких брендов одежды

«Ъ»: количество турецких брендов одежды в России вырастет до 24 к концу года

close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Число турецких брендов одежды, пришедших на российский рынок, вырастет до 24 к концу текущего года, тогда как в начале 2022 года их было всего 11. Об этом пишет «Коммерсантъ».

После начала специальной военной операции международные бренды начали покидать Россию, а им на смену пришли китайские и турецкие компании. За последние годы на российском рынке выросло число основанных в Турции брендов одежды, аксессуаров и обуви. Так, в 2022 году из пяти новых иностранных fashion-брендов четыре оказались турецкими. По данным Fashion Consulting Group, в 2022–2023 годах на рынок РФ пришли 27 новых иностранных розничных компаний, 26% из которых — из Турции, еще 23% — из Китая.

По данным газеты, турецкие производители одежды широко присутствовали на рынке России до начала 2000-х годов, но не выдержали конкуренцию с международными сетями. Теперь им предстоит посоревноваться за внимание потребителя с российскими ритейлерами, которые также набирают обороты, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в этом году на российский рынок вышли уже 18 новых иностранных брендов. В основном компании выбирают торговые площади от 20 до 900 квадратных метров для открытия своих первых монобрендовых магазинов. Согласно прогнозам, до конца года в РФ могут прийти еще 10 иностранных брендов.

Ранее стало известно, сколько россиян снимают стресс шопингом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами