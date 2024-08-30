В России удвоилось количество турецких брендов одежды

Число турецких брендов одежды, пришедших на российский рынок, вырастет до 24 к концу текущего года, тогда как в начале 2022 года их было всего 11. Об этом пишет «Коммерсантъ».

После начала специальной военной операции международные бренды начали покидать Россию, а им на смену пришли китайские и турецкие компании. За последние годы на российском рынке выросло число основанных в Турции брендов одежды, аксессуаров и обуви. Так, в 2022 году из пяти новых иностранных fashion-брендов четыре оказались турецкими. По данным Fashion Consulting Group, в 2022–2023 годах на рынок РФ пришли 27 новых иностранных розничных компаний, 26% из которых — из Турции, еще 23% — из Китая.

По данным газеты, турецкие производители одежды широко присутствовали на рынке России до начала 2000-х годов, но не выдержали конкуренцию с международными сетями. Теперь им предстоит посоревноваться за внимание потребителя с российскими ритейлерами, которые также набирают обороты, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в этом году на российский рынок вышли уже 18 новых иностранных брендов. В основном компании выбирают торговые площади от 20 до 900 квадратных метров для открытия своих первых монобрендовых магазинов. Согласно прогнозам, до конца года в РФ могут прийти еще 10 иностранных брендов.

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