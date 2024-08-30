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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог получить российское гражданство

Фигурант по делу о теракте в «Крокусе» Солиев мог получить гражданство России

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МВД России/14.мвд.рф

Новый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев, возможно, получил российское гражданство и больше не проживает в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД Таджикистана.

По информации собеседника агентства, Солиев не зарегистрирован в столице страны и мог стать гражданином России. Солиеву 26 лет, он родился в Душанбе в июле 1998 года. В базе розыска МВД России указано только его место рождения, без упоминания национальности.

Накануне стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Источник РИА Новости в МВД уточнил, что четверо из них являются гражданами Таджикистана, еще один — уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство.

Теракт в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта во время выступления группы «Пикник». Перед выступлением группы в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. Следственный комитет ведет уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее исполнитель теракта в «Крокусе» еще раз обжаловал продление ареста.

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