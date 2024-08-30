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Стала известна судьба дорогостоящих машин экс-замглавы Минобороны РФ Попова

СК РФ наложит арест на машины и земельный участок экс-замглавы МО Попова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Правоохранители арестуют дорогостоящие автомобили бывшего заместителя министра обороны Павла Попова после оценки ущерба, причиненного в рамках дела о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Органы следствия обязательно наложат обеспечительный арест на имущество Попова. Это будут дорогостоящие машины, которые имеются у генерала в собственности, земельный участок в Подмосковье, а возможно, и еще какое-то имущество. Но сначала будет проведена оценка ущерба по делу», — сказал собеседник агентства.

29 августа суд в Москве арестовал Попова по делу о мошенничестве. Он будет содержаться в СИЗО-2 «Бутырка» до 29 октября текущего года.

До этого правоохранители задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот», который расположен в Московской области. Этим летом вскрылись факты о масштабных хищениях в руководстве комплекса. По данным следствия, в 2021–2024 годах при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

Ранее Попов не признал вину по делу о мошенничестве.

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