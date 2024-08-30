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Директор центра Гамалеи допустил создание в России вакцины от лихорадки Западного Нила

Гинцбург: центр Гамалеи готов разработать вакцину от лихорадки Западного Нила

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов разработать вакцину от лихорадки Западного Нила. Об этом заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, в мире нет инфекций, от которых нельзя создать вакцину, это относится даже к СПИДу. Однако для этого необходимо финансирование.

«Сейчас пока мы не ведем работу над этой вакциной (от лихорадки Западного Нила — прим. ред.), но если понадобится, то мы готовы», — сказал Гинцбург.

29 августа аллерголог и иммунолог Владимир Болибок заявил, что лихорадка Западного Нила опаснее, чем коронавирусная инфекция, так как ее летальность составляет 4-4,5%, что выше, чем у COVID-19.

28 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах России. В группе риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями, а также люди старшего возраста, напомнили в ведомстве. Там отметили, что теплая погода является фактором, который увеличивает период жизнедеятельности кровососущих комаров, распространяющих это заболевание.

Ранее врач рассказала, как распознать заражение лихорадкой Западного Нила.

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