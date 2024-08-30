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В Москве ожидается 16-18 градусов, будет солнечно, без осадков

Вильфанд: утром 2 сентября в Москве ожидается 16-18 градусов и без осадков

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Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

Утром второго сентября в Москве ожидается ясная погода без дождей, температура воздуха составит 16-18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС..

«Утром в Москве в понедельник второго числа будет высокая температура — 16-18 градусов. Без сильного ветра, без осадков, будет солнечно. Все мероприятия со школьными линейками, с собраниями, которые будут проводиться с первокурсниками, студентами, — все они пройдут при очень хорошей погоде», — отметил он.

По словам Вильфанда, 1 сентября температура превысит норму на 6-7 градусов и составит 29-31 градус. Ветер будет легким, осадков не ожидается.

Первая декада сентября в Центральной России будет по-летнему теплой, тогда как во вторую декаду месяца температура начнет возвращаться к осенней норме. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Во второй же декаде сентября температура начнет постепенно возвращаться в свою климатическую норму. По ночам прогнозируется +5-10 °С, днем не выше +15 °С. Кроме того, чаще будут идти дожди.

Ранее в Японии несколько десятков человек пострадали во время мощного тайфуна.

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