Опасность атаки БПЛА объявили в приграничном регионе РФ

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Глава региона призвал жителей к бдительности. По его словам, силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

29 августа мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов призвал уехавших горожан пока не возвращаться. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу и повредили железнодорожные пути. Под ударом также оказались склады и жилые дома. Мэр призвал уехавших жителей дождаться стабилизации обстановки.

До этого Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области.