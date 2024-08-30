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Опасность атаки БПЛА объявили в приграничном регионе РФ

Врио губернатора Курской области Смирнов объявил опасность атаки БПЛА в регионе

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Антон Вергун/РИА Новости

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Глава региона призвал жителей к бдительности. По его словам, силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

29 августа мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов призвал уехавших горожан пока не возвращаться. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу и повредили железнодорожные пути. Под ударом также оказались склады и жилые дома. Мэр призвал уехавших жителей дождаться стабилизации обстановки.

До этого Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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