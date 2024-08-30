Россиян предупредили, какие автомобили чаще всего используют автоподставщики

Дороги нашей страны по-прежнему остаются источником дохода для многих категорий граждан, в том числе и для криминалитета. В частности, для так называемых автоподставщиков, которые, старательно выискивают жертвы для своих не совсем законных схем. И очень часто им удается «разводить» как честных автовладельцев, так и страховые компании, рассказал «Газете.Ru» автоюрист, автор YouTube-канала «Анти ДТП» Николай Лагун.

«Как правило, автоподставщиками используются автомобили премиальных брендов: Инфинити, Ауди (А8/S8), Кадиллак, Мерседес (S и Е класса), БМВ (как правило 7 серии). Внешний вид этого автомобиля будет достаточно презентабельным, хотя, если присмотреться поближе, будут видны следы ДТП, в которых автомобиль участвовал ранее. А при еще более близком и детальном рассмотрении, будет казаться, что этот автомобиль собран из кусочков: кузовные детали хоть и имеют общий цвет, но присутствует «разнотон», зазоры «гуляют» и не соответствуют нормам завода-изготовителя транспортного средства, следы кустарного ремонта проявляются достаточно четко и тому подобное», — объяснил он.

При этом эти автомобили будут 2005-2010 годов выпуска, т.е. относящиеся к так называемому классу «некропремиум» — когда содержание пожилого авто становится убыточным, а ежедневная нормальная эксплуатация практически невозможна из-за значительного количества технических проблем.

«Ну, а за внешним лоском скрывается неудовлетворительное техническое состояние, разукомплектованный салон и т.п. Обычно такие автомобили приобретаются по низу рынка и окупаются при первом-втором происшествии», — заметил эксперт.

Также это могут быть «праворукие» автомобили, конца девяностых-начала двухтысячных годов выпуска, стоимость ремонта которых рассчитанная по ЕМ (Единая методика расчета ущерба по ОСАГО), зачастую значительно превосходит реальную цену ремонта. К тому же — производимого бывшими в употреблении деталями, резюмировал он.

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