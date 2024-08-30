Юрист объяснил, почему российские операционные системы более безопасны

В июле 2024 года произошел масштабный сбой в операционной системе Windows, который привел к серьезным убыткам для многих компаний и частных лиц по всему миру. Он нарушил работу коммуникационных систем и вызвал отмену десятков тысяч авиарейсов. Несмотря на то, что последствия этого инцидента в меньшей степени затронули Россию, существует риск аналогичных сбоев, которые могут негативно повлиять на бизнес-процессы, функционирование транспортных систем и деятельность различных организаций в стране. Об этом «Газете.Ru» рассказал Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ.

«Для минимизации рисков важно учитывать юридические аспекты использования программного обеспечения. Лицензионные соглашения часто включают ограничения ответственности поставщика в случае подобных сбоев. Рекомендуется тщательно изучить условия, касающиеся отказов от гарантий и ограничений ответственности, чтобы понимать возможные последствия причиненного ущерба», — отметил он.

При использовании операционных систем в рамках облачных сервисов, соглашения об уровне обслуживания обычно устанавливают минимальное время бесперебойной работы и меры по устранению сбоев, включая компенсации и штрафы. Кроме того, существуют подразумеваемые гарантии пригодности программного обеспечения для его обычных целей.

В случае доказательства того, что сбой был вызван халатностью поставщика, может быть предъявлено требование о возмещении ущерба на основе деликтной ответственности. Деликтная ответственность – это обязанность возместить вред, причиненный противоправным действием (или бездействием) одному лицу другим лицом, независимо от наличия между ними договорных отношений и вследствие нарушения общих правовых норм и правил.

«Российское законодательство предусматривает применение норм об ответственности за качество продукции, если ПО квалифицируется как «дефектный продукт», что может быть актуально в случае значительных убытков», — подчеркнул эксперт.

Для снижения риска рекомендуется предусмотреть системы резервного копирования и использовать альтернативные решения. Особенно важно учитывать, что сбой операционной системы в регулируемых отраслях может повлечь за собой дополнительные штрафы и юридические последствия, связанные с деликтной ответственностью за нарушение обязательных требований.

«На российском рынке представлено несколько отечественных операционных систем, разработанных с учетом национального законодательства и функционирующих под юрисдикцией Российской Федерации. Среди них можно выделить такие системы, как Astra Linux, Альт (Alt) и «Ред ОС». Использование отечественных операционных систем не только снижает риски, связанные с внешними зависимостями, но и упрощает процесс предъявления претензий на основе деликтной ответственности в случае возникновения сбоев и ущерба», — добавил юрист.

В случае возникновения проблем, связанных со сбоем операционной системы, рекомендуется обратиться за консультацией к юристам для анализа конкретной ситуации, проверки всех соответствующих контрактов и оценки применимого правового регулирования, включая аспекты деликтной ответственности. Такой подход позволит определить возможные обязательства и выработать оптимальный план действий.

В условиях современных цифровых рисков, выбор надежной операционной системы — это не просто технологическое решение, но и защита своего бизнеса и стабильности страны.

«Использование отечественных решений позволяет снизить зависимость от внешних факторов и укрепить национальную кибербезопасность. При выборе российских разработок обеспечивается соответствие национальному законодательству, снижается зависимость от внешних поставщиков, и создаются условия для устойчивого функционирования бизнеса в условиях правовой и экономической нестабильности», — резюмировал Виноградов.

Ранее эксперт дал советы будущим абитуриентам при поступлении на направления кибербезопасности.