Россиян предупредили о ранних признаках деменции

Деменция возникает при поражении головного мозга и характеризуется нарушениями в когнитивной сфере, страдает восприятие, внимание, узнавание, память, интеллект, речь, способность выполнять целенаправленные действия. Все это в дальнейшем приводит к нарушениям в повседневной (бытовой) и трудовой деятельности. На поздней стадии это приводит к полному распаду личности. О ранних симптомах деменции «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

«Первым симптомом является снижение кратковременной памяти. Пациенты начинают забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей, не помнят последние события, привычные маршруты и действия (например, чистить зубы, дорогу к дому), задают одни и те же вопросы несколько раз родственникам», — рассказала врач.

По ее словам, в начале заболевания отмечается депрессивное состояние без особых предпосылок к этому. Очень часто путают просто с депрессией и наоборот.

Характерно подавленное настроение, человек становится более тревожен, подозрителен.

«Другим характерным симптомом деменции является неопрятность, пациенты забывают элементарные правила гигиены, перестают следить за внешним видом, одеждой, прической. Мысли путаются в голове, часто теряются в пространстве и времени, забывают принять лекарства, путают распорядок дня и дел», — добавила специалист.

Деменция также проявляется в виде нарушения умственной способности, например, когда человек не в состоянии рассчитаться за покупку в магазине. При общении с окружающими сложно изложить свои мысли, приходится подбирать слова. Иногда возникают галлюцинации.

«На приеме врач проводит необходимые тесты, назначает обследование, только потом назначается лечение. И помните, лучшее лечение деменции — это тренировка когнитивной функции, правильный и здоровый образ жизни», — резюмировала невролог.

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