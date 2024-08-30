Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о ранних признаках деменции

Врач Зинчева: первым симптомом деменции является снижение кратковременной памяти

close
Shutterstock

Деменция возникает при поражении головного мозга и характеризуется нарушениями в когнитивной сфере, страдает восприятие, внимание, узнавание, память, интеллект, речь, способность выполнять целенаправленные действия. Все это в дальнейшем приводит к нарушениям в повседневной (бытовой) и трудовой деятельности. На поздней стадии это приводит к полному распаду личности. О ранних симптомах деменции «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

«Первым симптомом является снижение кратковременной памяти. Пациенты начинают забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей, не помнят последние события, привычные маршруты и действия (например, чистить зубы, дорогу к дому), задают одни и те же вопросы несколько раз родственникам», — рассказала врач.

По ее словам, в начале заболевания отмечается депрессивное состояние без особых предпосылок к этому. Очень часто путают просто с депрессией и наоборот.

Характерно подавленное настроение, человек становится более тревожен, подозрителен.

«Другим характерным симптомом деменции является неопрятность, пациенты забывают элементарные правила гигиены, перестают следить за внешним видом, одеждой, прической. Мысли путаются в голове, часто теряются в пространстве и времени, забывают принять лекарства, путают распорядок дня и дел», — добавила специалист.

Деменция также проявляется в виде нарушения умственной способности, например, когда человек не в состоянии рассчитаться за покупку в магазине. При общении с окружающими сложно изложить свои мысли, приходится подбирать слова. Иногда возникают галлюцинации.

«На приеме врач проводит необходимые тесты, назначает обследование, только потом назначается лечение. И помните, лучшее лечение деменции — это тренировка когнитивной функции, правильный и здоровый образ жизни», — резюмировала невролог.

Ранее россиянам посоветовали микронутриенты для поддержания хорошего настроения осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами