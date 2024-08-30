Каждый день около 40% россиян проводят в социальных сетях больше 8 часов

Более 40% жителей страны проверяют уведомления в телефоне раз в 1–2 часа. Еще треть опрошенных отметила, что берут телефон раз в 3-4 часа, 14% заходят в свой гаджет только 2-3 раза в день. И 10% респондентов не могут расстаться с телефоном ни на минуту. Это показало исследование Яндекс Взгляд и Павербанки МТС Юрент, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Испытывают тревогу, если не могут зайти в интернет, 43% россиян — это большинство опрошенных. В то же время 12% могут легко прожить без выхода в онлайн.

При этом 40% опрошенных отмечает, что среднее время, которое они проводят в телефоне, все же превышает 8 часов. Так, большую часть своего дня пользователи проводят в телефоне. Менее 4-7 часов тратят 29% опрошенных, 1-3 часа 2% респондентов и менее часа в телефоне проводят 10% россиян.

Именно соцсети привлекают внимание пользователей. На ежедневной основе приложениями пользуется более 70% опрошенных лиц. Остальная часть опрошенных разделяются во мнении: 14% заходят в интернет редко, 10% только раз в неделю, а 5% не пользуются и вовсе.

Только 15% россиян готовы отказаться от интернета навсегда. 37% пользователей желают сократить время, проведенное в виртуальном мире. И большую часть жителей (41%) страны полностью устраивает текущая ситуация — они не хотят уменьшать свое экранное время.

Только 12% россиян стараются контролировать время, проводимое в соцсетях. Остальные в этом вопросе либо вовсе не желают отслеживать количество часов — 29%, либо пытаются, и иногда у них получается — 26% и пытаются, но совсем не получается 33% населения России. Таким образом, мобильные телефоны и соцсети уже неотъемлемая часть жизни жителей страны, без которой существование уже невозможно.

Ранее выяснилось, что более половины россиян играют в видеоигры каждый день.