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Россиянка продала квартиру и отдала деньги неизвестным после звонка мошенников

В Татарстане женщина поверила мошенникам и осталась без квартиры

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Depositphotos

Пенсионерка из Татарстана продала квартиру по требованию мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что еще в мае с ней начали общаться аферисты. Под видом продления договора на услуги оператора ее заставили продиктовать слово из сообщения.

Позже с ней снова связался мошенник, но на этот раз он представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина заявил, что теперь аферисты знают все о ее средствах и недвижимости. На «безопасный счет» россиянка отправила все свои сбережения.

Затем ей сказали, что мошенники якобы продали квартиру и она должна совершить фиктивную сделку быстрее. Ее соединили с риелтором и вскоре нашлись покупатели. Полученные от сделки 3,8 миллиона рублей она передала курьеру.

После этого пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.

Ранее россиянка попыталась сжечь квартиру, поверив обещаниям мошенников купить новую.

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