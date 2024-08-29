В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в преддверии своей поездки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе призвал «любой ценой» не допустить ядерную аварию. Об этом сообщает ТАСС.

Гросси подчеркнул, что атомные электростанции никогда не должны подвергаться атакам, ведь последствия могут быть катастрофическими. Из-за подобного никто не выиграет.

Он отметил, что недавний инцидент с пожаром на границе АЭС, атаки беспилотников и случаи отключения внешнего электроснабжения показывают, что ситуация с ядерной и физической безопасностью объекта крайне сложная».

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Международное агентство по атомной ситуации (МАГАТЭ) должно более четко выражать свою позицию по положению АЭС в зоне вооруженного конфликта.

Захарова подчеркнула, что единственной целью России в этой связи является предотвращение развития сценария по катастрофическому пути.

Ранее Гросси назвал преувеличением сравнение Чернобыльской и Курской АЭС.