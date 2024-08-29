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Взрыв произошел под Нижним Новгородом, есть раненые

В Дзержинске два человека пострадали при взрыве на территории ООО «Орион»

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Dizzy_Studio/Shutterstock

На территории дзержинского предприятия ООО «Орион» по предварительным данным произошел взрыв. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Установлено, что из-за нарушения технологического процесса случилось возгорание пресса, разрушений здания не зафиксировано», — уточнили в публикации.

Огонь потушили до прибытия пожарных, пламя распространилось на площади в два квадратных метра. В результате происшествия травмы получили два человека. Их доставили в больницу скорой помощи Дзержинска. Кроме того, самостоятельно горящее помещение покинули 16 человек.

До этого двое российских рабочих пострадали при взрыве бочки с алюминиевой пудрой. Мужчины 55 и 58 лет, занимались сваркой металлического каркаса рядом с жилым домом на улице Клименко. В 70-литровую емкость попала окалина, и бочка мгновенно загорелась.

Ранее на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода произошел взрыв.

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