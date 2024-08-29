Журналисты нашли пропавшего ребенка, когда снимали о нем репортаж

В США журналисты помогли семье найти пропавшего девятилетнего ребенка во время съемок передачи о нем. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Родители обратились в полицию после того, как выяснилось, что их сын так и не пришел в школу. Старшие члены семьи описали ребенка и добавили, что на нем был оранжевый галстук.

Вместе с пилотом один из журналистов CBS News отправился на место и стал снимать происходящее в районе с воздуха. В какой-то момент репортер заметил на крыше ребенка, присмотрелся и сравнил его с описанием. Внешний вид полностью совпадал.

Журналисты вызвали полицию, правоохранители прибыли на место и отвели найденного к родителям.

По словам соседей, за некоторое время до прибытия репортеров, они видели мальчика на крыше, но не придали этому значения.

«Я думал, его родители разрешили ему подняться туда», – поделился мужчина, живущий в этом же доме.

Соседи сказали, что рады слышать о том, что с ребенком все хорошо.

Ранее в США мужчина сутки выживал в горах после того, как его бросили коллеги.