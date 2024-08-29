В Оренбурге иностранец пытался прогнать дачницу с рынка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на конфликт, связанный с мигрантами в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следком.

Ситуацией заинтересовались после публикации в социальных сетях. На кадрах с места инцидента заметно, как на местном рынке дачница разложила на переносном столике овощи. Стоящий рядом мужчина кричит на нее, и в какой-то момент подходит еще одна женщина и бьет дачницу.

По данным источника, мужчина потребовал, чтобы женщина не торговала на этом месте. Россиянка, ударившая дачницу, сопровождала недовольного.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману провести процессуальную проверку и представить доклад», – сообщается в публикации.

Как рассказали в управлении МВД по региону, пострадавшая сама обратилась в полицию. В отношении женщины, которая ударила продавщицу, составили административный протокол.

Известно, что сожитель россиянки зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. У него есть вид на жительство в РФ.

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