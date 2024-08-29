В Подмосковье мужчина снимал дочь сожительницы в душе и изнасиловал ее

В Подмосковье мужчину подозревают в том, что он изнасиловал дочь сожительницы и снимал ее на камеру в ванной. Об этом сообщает Mk.ru.

По данным источника, мать 15-летней пострадавшей переехала в один из городов Подмосковья вместе с возлюбленным, который является выходцем из Приднестровья.

«В последнее время, по словам женщины, кавалер стал вести себя неадекватно, даже поднял на подругу руку. Причем, это никак не было связано с приемом алкоголя», – сообщается в публикации.

По словам дочери женщины, сожитель пытался залезть к ней под одеяло. Спустя некоторое время мужчина, по словам подростка, ее изнасиловал. После произошедшего школьнице удалось выбежать из дома и попросить помощи у людей.

Главу семьи задержали. Во время следственных мероприятий в ванной нашли камеру, с помощью которой подозреваемый снимал возлюбленную и ее дочь. Соответствующие видео обнаружили на его компьютере.

Ранее в Петербурге мужчина проник в квартиру к девушке и изнасиловал ее.