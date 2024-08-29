В Rambler&Co отметили рост диджитализации аптечного бизнеса России

В 2023 году доля аптечного e-com выросла на 12,7%, в том числе за счет регионов. Об этом свидетельствуют данные исследования особенностей цифровизации российского аптечного бизнеса, проведенного СберЕаптека и СберМаркетинг совместно с Rambler&Co, сообщает пресс-служба медиахолдинга. При этом в этом году прогнозируемы рост составляет 25%.

По итогам исследования аналитики компаний пришли к выводу, что большинство игроков, включая малый бизнес, работают в это направлении или, по крайней мере, задумываются о необходимости внедрения диджитальных технологий.

Участие в опросе приняли более 150 представителей аптечных сетей из разных регионов страны. При этом оценивался как крупный, так средний, малый и микробизнес.

Согласно исследованию, на сегодняшний день 96% аптечных сетей в России — это компании малого и микробизнеса. Доля среднего бизнеса составляет 2,4%, крупного — 1,8%. При этом доля выручки крупных предпринимателей — 67%, второй сегмент по доле выручки (малый и микробизнес) занимает 22%, а оставшиеся 11% приходятся на средний бизнес. Данные в своих генеральных значениях коррелируют с рыночными.

Опрос показал, что 25% компаний имеют высокий уровень цифровизации и используют в работе более 10 цифровых инструментов и практик. При этом 44% достигли среднего уровня (6–10 инструментов), а 31% — пока остается на низком (использует 5 и менее цифровых инструментов).

Аналитики компаний отметили, что главным цифровым инструментом для аптечного бизнеса остается сайт. Так, собственный портал есть у 71% компаний, при этом 59% используют его как канал продаж. Мобильные приложения для продаж у аптечных сетей менее популярны. Например, среди розничных компаний их имеют только 12%.

Как рассказала директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева, собственный интернет-сайт дает дополнительную возможность для заработка, а не оставляет основную прибыль на площадке, откуда пришел покупатель.

«Аптечные сети, несмотря на то что участвуют в выдаче товара из аптечных маркетплейсов или представлены на аптечных агрегаторах (то есть используют любую возможность для повышения трафика), все-таки в итоге активно развивают собственные интернет-площадки, привлекая на них потребителя с помощью дополнительных акций и накопительных бонусов», — отметила она.

Отмечается. что более половины компаний с онлайн-продажами внедряют на сайт или в мобильное приложение дополнительные функции. 63% ресурсов имеют форму обратной связи для покупателей, 42% предоставляют возможность оставить отзыв, 32% — воспользоваться чатом со службой поддержки. В 14% аптек можно сделать онлайн-заказ с доставкой безрецептурных препаратов до адреса покупателя.