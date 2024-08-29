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Стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Инфраструктура получила повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждена инфраструктура», — написал он.

По информации украинского официального ресурса, в четверг, 29 августа в Днепропетровской области сирены воздушной тревоги включали четыре раза.

До этого в Киеве произошло свыше 15 взрывов.

29 августа стало известно о взрыве в Доброславе в Одесской области. О его последствиях не сообщается.

26 августа украинский генерал заявил о «крупнейшем ударе» РФ дронами и ракетами. Командующий украинскими воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре, в частности по топливно-энергетическому сектору.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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