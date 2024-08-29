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Молодой отец, оставшийся с двухмесячной дочерью на одну ночь, изувечил ее и попал под суд

В Германии судят мужчину, который жестоко обращался с двухмесячной дочерью

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Shutterstock

В Германии судят 24-летнего мужчину, который за одну ночь изувечил свою дочь, передает Bild.

Двухмесячная Тея попала к врачам с гематомами и кровоизлияниями на лице, груди, спине, руке, подошве стопы и одном из пальцев. Новорожденной пришлось сделать срочную операцию, иначе она бы не выжила.

Сейчас девочка находится на выхаживании и страдает от проблем с равновесием. Медики полагают, что она получит пожизненную инвалидность.

Отец Теи был обвинен в жестоком обращении с ребенком. По версии следствия, мужчина очень сильно ее тряс, пытаясь успокоить.

«Меня пугает то, в чем меня обвиняют. Я ничего такого не делал. Я лишь дал ей бутылочку и услышал, как ее рвет, и она задыхается», — говорит обвиняемый.

Он так и не смог объяснить, каким образом у Теи появились такие тяжелые травмы. Однако известно, что мать девочки несколько раз обращалась в полицию перед инцидентом из-за внезапных вспышек агрессии у отца ее детей.

Адвокат пострадавшей требует компенсации за боль и страдания малышки и покрытия расходов на ее лечение. Суд над мужчиной продолжается.

Ранее житель Уфы не поверил в отцовство и жестоко избил жену с младенцем.

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