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В Костроме задержали студента-программиста, набиравшего курьеров для мошенников

В Костроме задержали студента-программиста, который искал кадры для мошенников

В Костроме студента-программиста из Подмосковья подозревают в вербовке людей для работы на мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, молодой человек работал на преступную группу, которая обманывала россиян. Аферисты сообщали пострадавшим о том, что родственник пострадавшего попал в ДТП, поэтому нужно перевести на определенный счет деньги.

Подозреваемый искал новых работников в мессенджерах, после чего переходил с ними в теневой сегмент интернета. За полтора года деятельности он смог привлечь не менее 20 человек, среди них были несовершеннолетние. Студент должен был давать подробный инструктаж новым людям и «передавать» организатору.

«В ходе обыска оперативники обнаружили телефон и ноутбук, в которых содержались сведения о преступной деятельности группы», – поделились в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурант процесса находится под арестом.

Ранее в Челябинске поймали курьера, которого подозревают в том, что он забрал у пенсионера 15 миллионов рублей и планировал передать их аферистам.

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