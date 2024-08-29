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Военный сбил пять человек на трассе в регионе и получил срок

В Ленобласти осудили военного, который сбил пять человек на трассе

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Суд вынес приговор мужчине, который стал виновником крупной аварии в Ленобласти. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в день инцидента рядовой Владислав Шорохов ехал по дороге «Сосновый Бор – Глобицы» на машине марки Mitsubishi. Он попытался обогнать ехавший перед ним Kia, но маневр оказался неудачным. Россиянин выехал на правую обочину, чтобы не столкнуться с иномаркой и потерял управление, из-за чего все-таки столкнулся с машиной, вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen.

В результате пять человек пострадали, приехавшие на место медики спасти их не смогли.

«Подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся», – сообщается в публикации.

Известно, что россиянин загладил вину перед родственниками участников ДТП и они не желали привлекать его к уголовной ответственности.

Мужчину приговорили к лишению свободы на три года. Их он проведет в колонии-поселении.

Ранее в Ленобласти на дороге перевернулся большегруз с деревьями и заблокировал дорогу.

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