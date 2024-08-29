В Москве произошла потасовка с участием 23 иностранцев

В Москве правоохранители разбираются в обстоятельствах драки на юго-востоке города. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Жулебинском бульваре. После жалобы местных жителей на место прибыла полиция.

На кадрах с места потасовки заметно, как более пяти человек участвуют в драке, пока вокруг бегают люди.

«Установлено, что между иностранными гражданами произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку», – поделились в ведомстве.

После драки правоохранители задержали 23 человека, все они являются иностранцами. Информация о пострадавших не поступала. В результате на 21 человека составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут установить всех участников произошедшего и привлечь их к ответственности.

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