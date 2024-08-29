Мошенники запугали медика из Нижнего Новгорода и похитили у нее почти 8 млн рублей

В Нижнем Новгороде мошенники запугали медика сомнительными операциями и украли у нее почти 8 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, 50-летней сотруднице системы здравоохранения в мессенджере позвонил неизвестный, который представился якобы ее руководителем. Он предупредил ее, что ей должны позвонить из министерства. После этого женщине позвонил лжеправоохранитель, который убедил нижегородку, что по ее банковскому счету якобы проходят сомнительные операции.

Доверившись звонившим злоумышленникам, женщина последовала их инструкциям, оформила кредиты и обналичила более 4 млн рублей. Все эти деньги она перевела на счета, указанные мошенниками. Нижегородка потеряла почти 8 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства инцидента. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

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