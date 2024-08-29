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Дурову рекомендовали сбежать из Франции

Политик Филиппо посоветовал Дурову как можно скорее покинуть Францию

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Global Look Press

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову стоит как можно скорее сбежать из Франции. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал председатель местной партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Ему надо спасаться, покинув Францию через сухопутную границу», — говорится в публикации.

Филиппо добавил, что сейчас такой способ бегства из республики является для Дурова «наиболее простым».

24 августа частный самолет, на борту которого находился основатель Telegram, приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Предприниматель прибыл во Францию из Азербайджана. Однако он не успел покинуть воздушную гавань, так как местные правоохранители взяли его под стражу.

Новостное агентство Reuters со ссылкой на французскую полицию сообщало, что Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений. Речь идет о правонарушениях, которые осуществлялись через принадлежащий ему мессенджер.

Позже в прокуратуре Парижа уточнили, что бизнесмена допрашивают в рамках расследования дела в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в совершении 12 преступлений.

28 августа суд официально предъявил Дурову обвинения. В тот же день его отпустили на свободу, но поместили под «строгий судебный надзор». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, что Дуров уже много лет не навещал живущего в Санкт-Петербурге отца.

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